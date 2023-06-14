Наводнения привели к человеческим жертвам в семи провинциях Афганистана

По меньшей мере шесть человек погибли, восемь пострадали в семи провинциях Афганистана в результате наводнений, вызванных проливными дождями.
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"Шесть человек погибли, еще восемь пострадали. Повреждены или полностью разрушены 30 домов, уничтожены семь мостов, погибли 832 животных, пропал урожай на ряде сельскохозяйственных угодий", - сказал он.
Рахими, однако, не уточнил, сколько времени продолжается ненастье.
По данным TOLOnews, в последние несколько дней стихия обрушилась на семь афганских провинций (Гор, Кунар, Нуристан, Бадахшан, Пактия, Парван и Тахар), расположенных в восточной, северо-восточной и центральной частях страны.