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Наводнения повредили более тысячи домов на востоке КНДР

Наводнения повредили более тысячи домов на востоке КНДР Проливные дожди на восточном побережье КНДР привели к наводнению, в результате которого 1,1 тыс. домов повреждены, около тысячи людей эвакуированы.
Другие страны
6 августа 2021 г. 14:00
Наводнения повредили более тысячи домов на востоке КНДР

Проливные дожди на восточном побережье КНДР привели к наводнению, в результате которого 1,1 тыс. домов повреждены, около тысячи людей эвакуированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Потоки воды повредили мосты и дамбы, размыли дороги и посевные площади в провинциях Хамгён-Пукто и Хамгён-Намдо. В частности, в Хамгён-Пукто с 1 по 6 августа выпало 500 мм осадков.

Государственное гидрометеорологическое управление КНДР сообщило, что в августе ожидаются новые ливневые дожди, которые могут привести к еще большему экономическому ущербу.

Ранее газета "Нодон синмун" сообщила, что КНДР заранее принимает меры по борьбе с последствиями возможных наводнений в основных районах производства риса, чтобы свести к минимуму возможный ущерб от стихийных бедствий.

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