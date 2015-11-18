​Наводнения на юге Индии стали причиной смерти свыше 150 человек

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Свыше 150 человек погибли, около 60 тыс. лишились имущества и крова и эвакуированы в безопасные места в результате наводнения на юге Индии в штате Тамилнад, передает Report со ссылкой на ТАСС.

К затоплению обширных территорий штата привели непрекращающиеся уже неделю проливные дожди, вызвавшие подъем рек. В наиболее пострадавших городах закрыты все учебные заведения. Экзамены, которые должны были проходить в это время, перенесены на неопределенный срок.

Правительство направило в зону стихийного бедствия 16 спасательных команд для оказания экстренной помощи населению.

По оценкам метеорологов, ливни будут продолжаться в этом регионе по меньшей мере еще двое суток.