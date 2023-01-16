Наводнения на Филиппинах затронули почти 1,4 млн человек

По меньшей мере 28 человек погибли, три числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах.

По меньшей мере 28 человек погибли, три числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах.

Как передает Report, в распространенном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий отмечается, что ненастная погода затронула более 1,39 млн человек в 14 регионах республики.

Согласно данным ведомства, 211,9 тыс. перемещенных лиц находятся в 489 эвакуационных центрах. По меньшей мере 14,1 тыс. человек заранее покинули свои дома, 11 граждан получили различные травмы. В 14 регионах республики зафиксировано более 1 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Стихия повредила 1,3 тыс. домов на сумму 2,41 млн песо ($43,8 тыс.). Ущерб, нанесенный 156 инфраструктурным объектам, оценивается в 171,5 млн песо ($3,13 млн), сельскому хозяйству - в 299,7 млн песо ($5,47 млн). Наводнения повредили 231 дорогу и 55 мостов, затронута работа 26 морских портов. В 58 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 34 оно уже восстановлено, в 9 муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением, в трех - со связью.

В 554 городах и 134 муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 33 населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 74,2 млн песо ($1,35 млн).