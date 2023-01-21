Наводнения на Филиппинах затронули более 1,7 млн человек

По меньшей мере 33 человека погибли, 8 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах.

По меньшей мере 33 человека погибли, 8 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это отражено в отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Согласно данным ведомства, стихия затронула более 1,77 млн человек в 14 регионах республики.

Кроме того, 261,7 тыс. перемещенных лиц находятся в 465 эвакуационных центрах. По меньшей мере 14,3 тыс. человек заранее покинули свои дома, 12 граждан получили различные травмы. В 14 регионах республики зафиксировали более 1,3 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Стихия повредила 1,66 тыс. домов на сумму 3,72 млн песо ($68,4 тыс.). Ущерб, нанесенный 202 инфраструктурным объектам, оценивается в 276,1 млн песо ($5,07 млн), сельскому хозяйству - в 556,1 млн песо ($10,2 млн). Наводнения повредили 293 дороги и 63 моста, затронута работа 26 морских портов. В 68 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 61 оно уже восстановлено. В восьми муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением, в трех - со связью.

В 611 городах и 151 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 60 населенных пунктах ввели режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 94,7 млн песо ($1,73 млн).