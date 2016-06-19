​Наводнения и оползни в Индонезии унесли жизни 24 человек

Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 человека погибли, более 20 человек пропали без вести в результате наводнений на острове Ява в Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, об этом заявил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурво Нугрохо.

"По предварительным данным, наводнения и оползни в провинции Центральная Ява привели к смерти 24 человек, еще 26 все еще числятся пропавшими без вести", — заявил он.

Затопленными оказались несколько сотен домов. Сильные дожди привели к грязевым лавинам и оползням.