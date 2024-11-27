Наводнения и оползни в Индонезии привели к гибели по меньшей мере 20 человек

Наводнения и оползни в Индонезии унесли жизни по меньшей мере 20 человек, есть опасения, что под завалами будут обнаружены новые жертвы.

Наводнения и оползни в Индонезии унесли жизни по меньшей мере 20 человек, есть опасения, что число жертв может увеличиться.

Как передает Report, об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на сообщение Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии.

Начиная с субботы, сильные дожди обрушились на четыре округа на севере Суматры, вызвав смертоносные наводнения и оползни. Число погибших возросло до 20 во вторник после обнаружения пяти тел в районе Каро. Остальные жертвы были найдены в районах Южный Тапанули, Паданг Лавас и Дели Серданг.

Руководитель ликвидации последствий стихийных бедствий в наиболее пострадавшем районе Каро Джуспри Надик заявил, что вероятность обнаружения жертв, о пропаже которых властям еще не сообщили, остается.

«Оползневая зона обеспечивает доступ к горячим источникам, поэтому есть вероятность, что туристы пострадали от нее», — сказал он. «Мы все еще расчищаем грязь и мусор от оползня, ожидая возможности обнаружения новых жертв».

По его словам, власти также задействовали тяжелую технику для уборки завалов.