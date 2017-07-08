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    Наводнения и ливни на юге Китая унесли жизни 26 человек

    Ещё 8 жителей числятся пропавшими без вести© Ria.ru

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Продолжительные ливни и вызванные ими наводнения стали причиной гибели 26 человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, ещё 8 жителей числятся пропавшими без вести, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    В результате сильных дождей, которые продолжаются с 1 июля, уровень воды в местных реках значительно повысился, паводки зарегистрированы в 13 городах, наиболее затронутыми разгулом стихии оказались Гуйлинь, Наньнин, Учжоу, Байсэ, Гуйган, Хэчжоу, Циньчжоу, Бэйхай.

    Ливни и наводнения затронули жизни более 1,88 миллиона человек, власти эвакуировали в безопасные места около 185 тысяч жителей.

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