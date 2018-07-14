Наводнение в Японии унесло жизни 209 человек

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Жертвами наводнения в юго-западных и центральных районах Японии стали 209 человека, еще один человек находится в критическом состоянии, официально числятся пропавшими без вести 20 человек, при этом местонахождение и безопасность еще 28 человек пока не удается установить,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такие данные правительства на пресс-конференции в Токио в субботу обнародовал генеральный секретарь Ёсихидэ Суга.

Ранее сообщалось о 204 погибших.

"По информации к этому часу погибли 209 человек, один человек находится в состоянии остановки сердца и легких, 20 человек (официально – ред.) считаются пропавшими без вести, безопасность еще 28 человек, преимущественно из префектуры Хиросима, пока не удается установить", — приводит его слова телекомпания NHK.

Суга сообщил также, что сейчас на месте работают 63 тысячи полицейских, сотрудников сил самообороны и пожарных, задействовано 80 вертолетов.