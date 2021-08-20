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Наводнение в США, есть погибшие и раненые

Наводнение в США, есть погибшие и раненые Два человека погибли и 20 пропали без вести в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина.
Другие страны
20 августа 2021 г. 03:43
Наводнение в США, есть погибшие и раненые

Два человека погибли и 20 пропали без вести в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщают местные власти.

"К настоящему времени около 20 человек числятся пропавшими без вести. К несчастью, подтверждена смерть двух человек", - говорится в заявлении аварийно-спасательных служб округа Хейвуд, пострадавшего от стихии.

Отмечается, что поисковые операции продолжаются.

Тропический шторм "Фред" ослабел до посттропического циклона, но все еще представляет опасность. Ожидаются грозы, которые могут привести к образованию торнадо и порывам ветра со скоростью до 70 миль в час (около 112 километров в час).

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