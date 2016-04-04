Наводнение в Пакистане привело к гибели более 50 человек

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 53 человека погибли в результате сильного наводнения в Пакистане, вызванного проливными дождями на северо-западе страны, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Дождь начался в субботу, 2 апреля. В результате в зоне наводнения оказались провинции Кашмир, Хайбер-Пахтунхва и Гилгит-Балтистан.

По словам представителя пакистанской службы по борьбе с природными катаклизмами Латифа Рехмана, из-за дождей и наводнений в минувшие выходные десятки людей пострадали и были доставлены в больницы.

В зону подтопления направлены предметы первой необходимости, продукты и лекарства.