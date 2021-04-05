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Наводнение в Индонезии: погибли 44 человека

Наводнение в Индонезии: погибли 44 человека В результате наводнения в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии погибли 44 человека, еще 9 пострадали
Другие страны
5 апреля 2021 г. 05:49
Наводнение в Индонезии: погибли 44 человека

В результате наводнения в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии погибли 44 человека, еще 9 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Национальном центре управления стихийными бедствиями Индонезии (BNPD).

Наводнение вызвали проливные дожди на востоке города Флорес.

В результате стихийного бедствия пострадали сотни домов.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Власти предупредили о проливных дождях в провинциях Аче, Суматра и Центральная Ява, а также в столице Джакарте и Джокьякарте.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyada torpaq sürüşmələri və daşqınlar zamanı ölənlərin sayı 44 nəfərə çatıb

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