Наводнение в Индонезии: погибли 44 человека

В результате наводнения в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии погибли 44 человека, еще 9 пострадали

В результате наводнения в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии погибли 44 человека, еще 9 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Национальном центре управления стихийными бедствиями Индонезии (BNPD).

Наводнение вызвали проливные дожди на востоке города Флорес.

В результате стихийного бедствия пострадали сотни домов.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Власти предупредили о проливных дождях в провинциях Аче, Суматра и Центральная Ява, а также в столице Джакарте и Джокьякарте.