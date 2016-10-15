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    Наводнение в центральном Вьетнаме привело к гибели 11 человек

    Более 30 тыс. домов были затоплены в результате паводка

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек стали жертвами сильного наводнения в центральном Вьетнаме, десятки тысяч домов затоплены. 

    Как передает Report, об этом сообщило издание Indian Express.

    "Сейчас наш приоритет - спасти жизни людей", - приводит газета заявление местного чиновника. По информации издания, более 30 тыс. домов были затоплены в результате паводка. 

    В пострадавших от наводнения регионах оказались десятки иностранных туристов. Власти организуют доставку им питьевой воды и продуктов питания. В оказавшемся во власти стихии регионе отменены многие авиарейсы.

    Сильные дожди не прекращаются во Вьетнаме со среды. Наводнение прервало движение между севером и югом страны, что осложняет властям доставку помощи в пострадавшие районы.

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