Наводнение смыло пятиэтажный дом в Китае - ВИДЕО

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Мощное наводнение смыло пятиэтажный дом в китайском Тибете.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что жителей дома успели эвакуировать прежде, чем здание рухнуло в реку, и никто не пострадал.

Из-за проливных дождей и наводнений в Китае разрушены 53 тыс. домов, ещё 68 тыс. сильно повреждены. Стихия затронула около 12 млн жителей Китая. В данный момент более 80 человек числятся пропавшими без вести. Некоторые людей оказались под завалами из-за оползней, также есть утонувшие.