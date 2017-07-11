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    Наводнение смыло пятиэтажный дом в Китае - ВИДЕО

    Жителей дома успели эвакуировать прежде, чем здание рухнуло в реку

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Мощное наводнение смыло пятиэтажный дом в китайском Тибете.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал «360».

    Уточняется, что жителей дома успели эвакуировать прежде, чем здание рухнуло в реку, и никто не пострадал.

    Из-за проливных дождей и наводнений в Китае разрушены 53 тыс. домов, ещё 68 тыс. сильно повреждены. Стихия затронула около 12 млн жителей Китая. В данный момент более 80 человек числятся пропавшими без вести. Некоторые людей оказались под завалами из-за оползней, также есть утонувшие.

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