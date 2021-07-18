Наводнение привело к разливу нефти на западе Германии

Разрушительное наводнение на территории Германии привело к разливу нефти в районе города Хюккесваген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
Как передает Report, об этом сообщила газета
По ее информации, из-за стихии было затоплено несколько предприятий к югу от Хюккесвагена. Это привело к разливу нефти, а также других загрязняющих веществ. При этом уточняется, что нефть поступила в главную запруду реки Вибах. В настоящее время ведется отбор проб воды и воздуха для определения концентрации загрязнителей. В этой связи на текущий момент использование водохранилища в рекреационных целях запрещено.
С понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.