Навального задержали в центре Москвы

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Полиция задержала блогера Алексея Навального, который приехал на несанкционированную акцию в центре Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Навальный был задержан сотрудниками полиции на Тверской улице в окружении своих сторонников.

Ранее прокуратура Москвы предостерегла организаторов несанкционированного шествия на Тверской 28 января о недопустимости нарушения закона и о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.