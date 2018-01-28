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    Навального задержали в центре Москвы

    Навальный был задержан сотрудниками полиции на Тверской улице в окружении своих сторонников

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Полиция задержала блогера Алексея Навального, который приехал на несанкционированную акцию в центре Москвы.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Навальный был задержан сотрудниками полиции на Тверской улице в окружении своих сторонников.

    Ранее прокуратура Москвы предостерегла организаторов несанкционированного шествия на Тверской 28 января о недопустимости нарушения закона и о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.

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