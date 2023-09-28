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Науседа призвал Грузию присоединиться к санкциям ЕС против РФ

Науседа призвал Грузию присоединиться к санкциям ЕС против РФ "Грузии важно синхронизировать геополитический курс с внешнеполитическими приоритетами ЕС и последовательной поддержкой санкционной политики против России".
Другие страны
28 сентября 2023 г. 02:15
Науседа призвал Грузию присоединиться к санкциям ЕС против РФ

"Грузии важно синхронизировать геополитический курс с внешнеполитическими приоритетами ЕС и последовательной поддержкой санкционной политики против России".

Как передает Report со ссылкой на Alkas, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Литву. Лидеры стран обсудили перспективы европейской интеграции, ход реализации реформ и рекомендаций Европейской комиссии, ситуацию с безопасностью в регионе.

Президент Литвы отметил, что для того, чтобы Грузии получить статус страны-кандидата в ЕС, необходимо продемонстрировать прогресс в проведении реформ и реализации рекомендаций Евросоюза, особенно в таких вопросах, как политическая деполяризация общества, судебная реформа, деолигархизация и свобода СМИ.

По словам главы Литвы, также важно синхронизировать геополитический курс Грузии с внешнеполитическими приоритетами Евросоюза и последовательной поддержкой санкционной политики ЕС против России.

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Версия на азербайджанском языке Nauseda Gürcüstanı Aİ-nin Rusiyaya qarşı sanksiyalarına qoşulmağa çağırıb

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