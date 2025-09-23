НАТО заявила о готовности реагировать на инцидент с российскими истребителями в Эстонии

НАТО заявила о готовности защитить союзников после нарушения Россией воздушного пространства Эстонии.

Как сообщает Report об этом говорится в заявлении НАТО.

"НАТО и союзники применят все необходимые военные и невоенные средства в соответствии с международным правом для собственной защиты и сдерживания любых угроз со всех направлений. Мы продолжим отвечать так, как посчитаем нужным в соответствии со временем, местом и способом. Наша приверженность статье 5 нерушима", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что "Россия несет полную ответственность за эти действия, которые ведут к эскалации". При этом в альянсе потребовали от России прекратить такие действия.

Статья 5 Устава НАТО подразумевает ответные действия альянса, если какая-либо страна подвергается вооруженному нападению.

Инцидент произошел в пятницу, 19 сентября. Три истребителя МиГ-31 ВВС России без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом в районе острова Вайндло и находились в нем около 12 минут.

По информации министерства обороны Эстонии, самолеты вошли в воздушное пространство страны без разрешения, с выключенными транспондерами и без полетных планов, что могло создать угрозу другим воздушным судам. В ответ были подняты итальянские истребители F-35, участвующие в миссии НАТО по охране воздушного пространства Эстонии.

Власти Эстонии заявили, что это уже пятое по счету нарушение ее воздушного пространства Россией в 2025 году, и запросила консультации с союзниками по НАТО.