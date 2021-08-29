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НАТО: Западные страны вывезли из Афганистана 140 тыс. человек

НАТО: Западные страны вывезли из Афганистана 140 тыс. человек Западные страны за время эвакуации из Афганистана вывезли почти 140 тыс. человек, осуществляя по 120 рейсов в день.
Другие страны
29 августа 2021 г. 16:12
НАТО: Западные страны вывезли из Афганистана 140 тыс. человек

Западные страны за время эвакуации из Афганистана вывезли почти 140 тыс. человек, осуществляя по 120 рейсов в день.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью в газете Corriere della Sera старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Франческо Понтекорво.

Он отметил немалые логистические проблемы в организации вывоза.

"Обычно из Кабула вылетали максимум шесть гражданских и пару военных самолетов в день. Мы отправляли по 120 бортов. За две недели вылетели 80% всего годового объема пассажиров, 140 тыс.", - рассказал дипломат, который вернулся в Рим с последним рейсом ВВС Италии в субботу.

По его мнению, исход беженцев из Афганистана продолжится - по наземным маршрутам в соседние страны, из которых вылетают самолеты в государства, готовые их принимать. Он также не исключил, что после окончательного вывода американских военных аэропорт Кабула может быть со временем открыт для гражданской авиации.

Как отмечается, США вывезли до 105 тыс. человек, Великобритания - 13,7 тыс., Германия - более 5 тыс., Канада - 3,7 тыс. Италия сообщила, что эвакуировала более 5 тыс. человек, из которых почти 4,9 тыс. - граждане Афганистана.

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Версия на азербайджанском языке İki həftə ərzində Əfqanıstanı 140 min əcnəbi tərk edib

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