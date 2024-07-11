НАТО закрепила обязательство по оборонному сотрудничеству со странами Индо-Тихоокеанского региона

НАТО впервые документально закрепила обязательство расширять оборонное сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона, в том числе с Южной Кореей.
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"Страны НАТО обязуются стремиться к углублению военно-промышленного сотрудничества путем точечного диалога с заинтересованными партнерами, включая, среди прочих, Австралию, Японию, Новую Зеландию и Республику Корея", - говорится в документе под названием "Обязательство НАТО расширять производственный потенциал".
Уточняется, что это первый случай, когда НАТО перечислила в официальном документе эти четыре страны как партнеров по военно-промышленному сотрудничеству.
Отметим, что документ был принят на саммите НАТО, который проходит 9-11 июля в Вашингтоне.