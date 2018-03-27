Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ НАТО высылает семь сотрудников постоянного представительства России в Брюсселе по делу Сергея Скрипаля.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, данные шаги предприняты в качестве ответных мер на убийство экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля, в котором обвинили Москву.

Генсек добавил, что НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек и прекратила рассмотрение аккредитации трех дипломатов в постпредстве России при альянсе.

По словам Столтенберга, Более 25 стран НАТО вышлют российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.