НАТО ввела в действие новый командный центр в регионе Балтийского моря

Сегодня начал свою работу новый командный центр морских операций НАТО, в сферу ответственности которого входит регион Балтийского моря.

Сегодня начал свою работу новый командный центр морских операций НАТО, в сферу ответственности которого входит регион Балтийского моря.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

"Он будет готов руководить морскими операциями в мирное и военное время, а также в кризисный период", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Отмечается, что структура размещается в Ростоке, ее возглавляет немецкий адмирал и 180 представителей из 11 стран НАТО – Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции.

В обязанности командования будет входить круглосуточное наблюдение за обстановкой в регионе и координация морской активности альянса на Балтийском море, говорится в сообщении.