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НАТО ввела в действие новый командный центр в регионе Балтийского моря

НАТО ввела в действие новый командный центр в регионе Балтийского моря Сегодня начал свою работу новый командный центр морских операций НАТО, в сферу ответственности которого входит регион Балтийского моря.
Другие страны
21 октября 2024 г. 19:36
НАТО ввела в действие новый командный центр в регионе Балтийского моря

Сегодня начал свою работу новый командный центр морских операций НАТО, в сферу ответственности которого входит регион Балтийского моря.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

"Он будет готов руководить морскими операциями в мирное и военное время, а также в кризисный период", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Отмечается, что структура размещается в Ростоке, ее возглавляет немецкий адмирал и 180 представителей из 11 стран НАТО – Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции.

В обязанности командования будет входить круглосуточное наблюдение за обстановкой в регионе и координация морской активности альянса на Балтийском море, говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Baltik dənizi regionunda NATO-nun yeni komanda mərkəzi fəaliyyətə başlayıb
Версия на английском языке Germany opens NATO Naval Command Center on Baltic Sea

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