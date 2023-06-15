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НАТО: Вопрос о поставках F-16 не решен

НАТО: Вопрос о поставках F-16 не решен Дания осуществляет координацию подготовки летчиков для ВС Украины, вопрос о поставках истребителей F-16 пока не решен.
Другие страны
15 июня 2023 г. 13:21
НАТО: Вопрос о поставках F-16 не решен

Дания осуществляет координацию подготовки летчиков для ВС Украины, вопрос о поставках истребителей F-16 пока не решен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Подготовка летчиков создаст условия для начала поставок американских истребителей.

"Я признателен тем членам альянса, которые предложили начать обучение украинских пилотов. Это важно, это позволит нам позже принимать решения о поставках самолетов четвертого поколения, в частности F-16, - сказал он - Дания играет лидирующую роль в реализации этого решения и осуществлении подготовки украинских пилотов".

По его словам, говорить о передаче самолетов пока рано, но "обучение пилотов создает предпосылки для этого".

В среду Нидерланды опубликовали заявление, согласно которому центр подготовки летчиков для ВСУ будет развернут в Восточной Европе и сейчас страны НАТО занимаются разработкой программ обучения.

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