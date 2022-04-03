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НАТО: Военный конфликт в Украине будет продолжаться

НАТО: Военный конфликт в Украине будет продолжаться НАТО считает, что военный конфликт на Украине далек от завершения.
Другие страны
3 апреля 2022 г. 18:15
НАТО: Военный конфликт в Украине будет продолжаться

НАТО считает, что военный конфликт в Украине далек от завершения.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря организации Мирча Джоанэ на церемонии в Министерстве национальной обороны Румынии по случаю 18-летия присоединения страны к альянсу - Дня НАТО.

"Мы предвидим интенсификацию войны на восточном фланге и на юге, что не позволяет нам пока увидеть условий для мирного урегулирования, - сказал он. - По нашей оценке, конфликт еще будет продолжаться".

По словам Джоанэ, "в эти драматические моменты происходит полная, глубокая интеграция Румынии в НАТО" и "с военной и стратегической точки зрения больше не будет качественной разницы между союзниками на западе и востоке Европы". Он сообщил, что на предстоящем в Мадриде саммите альянса "будут приняты решения со стратегическими последствиями для постоянного, прочного и сбалансированного присутствия НАТО на восточном фланге".

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Версия на английском языке NATO official: Military conflict in Ukraine to continue
Версия на азербайджанском языке NATO rəsmisi: "Ukraynada hərbi münaqişə davam edəcək"

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