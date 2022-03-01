О нас
Аудио новости

НАТО вдвое увеличит численность войск в Эстонии

НАТО вдвое увеличит численность войск в Эстонии Союзники по НАТО вдвое увеличат численность своих войск в Эстонии.
Другие страны
1 марта 2022 г. 15:36
НАТО вдвое увеличит численность войск в Эстонии

Союзники по НАТО вдвое увеличат численность своих войск в Эстонии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр обороны балтийской республики Калле Лаанет.

"В течение ближайших двух-трех месяцев союзники по НАТО вдвое увеличат свое присутствие в Эстонии для обеспечения сдерживания на восточном крыле альянса", - сказал Лаанет, выступая во вторник в парламенте с докладом о безопасности в связи событиями вокруг Украины.

Министр отметил, что уже приняты решения об отправке в Эстонию дополнительного батальона военнослужащих Великобритании численностью около 900 человек и первые военные уже прибыли в Эстонию. "Также дополнительные контингенты пришлют Франция - 300 человек и Дания до 250 человек", - добавил Лаанет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке NATO to double number of troops in Estonia
Версия на азербайджанском языке NATO Estoniyadakı qoşunlarının sayını 2 dəfə artıracaq

Экслюзивные новости

Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
28 февраля 2022 г. 14:12
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
28 февраля 2022 г. 12:34
Роман Григорчук: У врага нет ни малейшего шанса
Роман Григорчук: "У врага нет ни малейшего шанса"
26 февраля 2022 г. 18:29
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
25 февраля 2022 г. 15:53
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
25 февраля 2022 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi