НАТО вдвое увеличит численность войск в Эстонии

Союзники по НАТО вдвое увеличат численность своих войск в Эстонии.

Союзники по НАТО вдвое увеличат численность своих войск в Эстонии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр обороны балтийской республики Калле Лаанет.

"В течение ближайших двух-трех месяцев союзники по НАТО вдвое увеличат свое присутствие в Эстонии для обеспечения сдерживания на восточном крыле альянса", - сказал Лаанет, выступая во вторник в парламенте с докладом о безопасности в связи событиями вокруг Украины.

Министр отметил, что уже приняты решения об отправке в Эстонию дополнительного батальона военнослужащих Великобритании численностью около 900 человек и первые военные уже прибыли в Эстонию. "Также дополнительные контингенты пришлют Франция - 300 человек и Дания до 250 человек", - добавил Лаанет.