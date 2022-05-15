НАТО в своей новой стратегии обозначит Россию как прямую угрозу

НАТО может включить в свою стратегию, готовящуюся к принятию в июне, упоминание "прямой угрозы", которую якобы представляет деятельность России.

НАТО может включить в свою стратегию, готовящуюся к принятию в июне, упоминание "прямой угрозы", которую якобы представляет деятельность России.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя альянса.

Он, в частности, отметил, что в документе будет также затронута тема Китая и его связей с РФ. В будущей стратегии упомянут и меры поддержки соседних стран, которые, по мнению аналитиков НАТО, могут оказаться уязвимыми перед лицом "принуждения и агрессии".

Агентство также проинформировало, что союзники, вероятно, рассмотрят возможность восстановления отношений с Россией, "если Москва изменит свое поведение".

На саммите в июне 2021 года на основе этой программы было решено начать разработку новой стратегической концепции, которая должна быть утверждена в 2022 году в Мадриде.