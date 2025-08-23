НАТО увеличит объемы военной помощи Украине в этом году

Украина в 2024 году получила от стран НАТО военную помощь на $50 млрд, но в этом году количество переданного вооружения увеличится.

Как передает Report со ссылкой на Corriere della Sera, об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне .

"В 2024 году объемы переданной помощи достигли 50 млрд. По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли $33 млрд, но до конца года мы будем соответствовать предыдущему показателю; прогнозы очень оптимистичны", - отметил Драгоне.

По его словам, страны НАТО намерены продолжать военную помощь и даже увеличивать ее.

Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о поставках американского оружия в Украину.