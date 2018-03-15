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    НАТО увеличит миссию в Афганистане до 18 тысяч человек

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ НАТО увеличит до почти 18 тысяч человек численность своей небоевой военной миссии в Афганистане. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    "Мы решили расширить численность нашей миссии по учебной подготовке до почти 18 тысяч человек", - сказал он журналистам в Брюсселе.

    Столтенберг призвал движение "Талибан" ответить на призыв властей Афганистана к переговорам, чтобы прекратить вооруженный конфликт в стране.

    Миссия НАТО "Решительная поддержка" находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в том числе и из Азербайджана, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. 

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