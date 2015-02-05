НАТО увеличит численность Сил реагирования более чем в два раза

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ НАТО увеличит численность Сил реагирования альянса с 13 до 30 тыс. человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что данный вопрос будет обсужден сегодня в ходе заседания министров обороны стран НАТО и выразил надежду, что министры смогут достичь договоренности по данному вопросу.

Генсек НАТО добавил, что группа повышенной боеготовности будет состоять примерно из 5 тыс. человек.