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    НАТО увеличит численность Сил реагирования более чем в два раза

    Альянс увеличит численность Сил реагирования альянса с 13 до 30 тысяч человек

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ НАТО увеличит численность Сил реагирования альянса с 13 до 30 тыс. человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

    Он отметил, что данный вопрос будет обсужден сегодня в ходе заседания министров обороны стран НАТО и выразил надежду, что министры смогут достичь договоренности по данному вопросу.

    Генсек НАТО добавил, что группа повышенной боеготовности будет состоять примерно из 5 тыс. человек.

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