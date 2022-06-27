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НАТО увеличит численность группы повышенной готовности до 300 тысяч человек

НАТО увеличит численность группы повышенной готовности до 300 тысяч человек НАТО увеличит численность оперативной группы повышенной готовности с 40 тысяч до более чем 300 тысяч человек.
Другие страны
27 июня 2022 г. 17:21
НАТО увеличит численность группы повышенной готовности до 300 тысяч человек

НАТО увеличит численность оперативной группы повышенной готовности с 40 тысяч до более чем 300 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим численность нашей оперативной группы повышенной готовности до более чем 300 тысяч человек", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также подтвердил, что союзники расширят размещение войск в странах НАТО, которые расположены ближе всего к России. Решения будут изложены на саммите НАТО в Мадриде.

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