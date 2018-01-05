НАТО утвердило свой официальный гимн

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Организация Североатлантического договора утвердила свой официальный гимн.
Как передает Report со ссылкой на RT , об этом говорится в сообщении альянса.
Сообщается, что у НАТО и раньше был гимн, но он не был утвержден официально.
С 1989 года на связанных с блоком мероприятиях звучала композиция, которую написал дирижер Люксембургского военного оркестра, капитан Андре Рейхлинг.
В НАТО добавили, что у утвержденного гимна нет слов, при этом он написан для 20 музыкальных инструментов.
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