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    НАТО утвердило свой официальный гимн

    У утвержденного гимна нет слов, при этом он написан для 20 музыкальных инструментов

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Организация Североатлантического договора утвердила свой официальный гимн.

    Как передает Report со ссылкой на RT , об этом говорится в сообщении альянса.

    Сообщается, что у НАТО и раньше был гимн, но он не был утвержден официально.

    С 1989 года на связанных с блоком мероприятиях звучала композиция, которую написал дирижер Люксембургского военного оркестра, капитан Андре Рейхлинг.

    В НАТО добавили, что у утвержденного гимна нет слов, при этом он написан для 20 музыкальных инструментов.

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