НАТО утвердила планы значительного наращивания своих военных возможностей

Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны.

Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции по итогам встречи генсек альянса Марк Рютте.

"Мы приняли амбициозные планы увеличения военных возможностей. Туда войдут средства ПВО, танки, системы большой дальности, беспилотники и сухопутные войска. Конечно, для этого странам НАТО нужно значительно повысить свои оборонные расходы", - сказал он.

Он подтвердил, что "внес предложение" к саммиту НАТО в Гааге 24-25 июня поднять порог военных расходов для стран альянса с нынешних 2% ВВП до 5%.