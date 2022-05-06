НАТО усилит присутствие в Балтийском море до вступления Швеции в альянс

НАТО может усилить военное присутствие в регионе Балтийского моря для обеспечения безопасности Швеции на период рассмотрения возможной заявки о вступлении в альянс.

НАТО может усилить военное присутствие в регионе Балтийского моря для обеспечения безопасности Швеции на период рассмотрения возможной заявки о вступлении в альянс.

Как передает Report, об этом в интервью телеканала SVT заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Я убежден, что мы найдем решения для потребностей Швеции в области безопасности в переходный период с момента подачи Швецией заявки до ее членства, - сказал он. - Мы должны помнить, что в тот момент, когда Швеция, возможно, подаст заявку, и НАТО заявит о желании, чтобы Швеция присоединилась, НАТО берет на себя твердое обязательство быть в состоянии гарантировать безопасность Швеции. У нас есть разные способы обозначить это, в том числе посредством усиления присутствия НАТО и сил НАТО в районе Швеции и Балтийского моря".

По словам генсека, процесс принятия Швеции будет быстрым. "Мы хотим быстрого завершения самого процесса. Это было бы явным признаком политического желания очень серьезно относиться к потребностям Швеции в области безопасности", - отметил он.