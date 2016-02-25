НАТО усилит патрулирование в Эгейском море

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение Североатлантического альянса активизировать наблюдение за нелегальными перевозчиками беженцев в Эгейском море, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я приветствую это решение… Задача - передавать береговым охранным ведомствам Греции и Турции, а также Frontex четкие и ясные указания на то, где находятся лодки контрабандистов. Цель - наладить тесное сотрудничество между Frontex и ведомствами береговой охраны", - сказала министр журналистам в четверг.

В ночь на четверг страны-члены НАТО согласовали детали операции по борьбе с миграционным кризисом в Эгейском море, корабли альянса смогут действовать в прибрежных водах Турции и Греции, собирать информацию о действиях перевозчиков и передавать ее ЕС, Турции и Греции. Военно-морская база НАТО находится на острове Крит.

В случае обнаружения лодок нелегалов корабли НАТО должны будут незамедлительно сообщить об этом службам безопасности на берегу. Останавливать лодки самостоятельно они не смогут, потому что соответствующего мандата у них нет, делать это по-прежнему могут только полиция или береговая охрана.