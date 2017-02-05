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    НАТО усилит группировку войск в Ираке

    Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Военные НАТО усилят свое присутствие в Ираке для борьбы с террористической организацией ИГИЛ.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Wall Street Journal.

    По его словам, участники миссии Североатлантического альянса продолжат подготовку иракских военных. Он отметил, что помощь НАТО будет более существенной, чем размещение своих офицеров.

    "Поддержка НАТО коалиции подразумевает множество различных элементов", – сказал Столтенберг.

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