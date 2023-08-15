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НАТО: Украина может вступить в НАТО в обмен на захваченные Россией территории

НАТО: Украина может вступить в НАТО в обмен на захваченные Россией территории Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, захваченные РФ.
Другие страны
15 августа 2023 г. 21:18
НАТО: Украина может вступить в НАТО в обмен на захваченные Россией территории

Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, захваченные РФ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание VG.

"Я считаю, что одним из решений может быть отказ Украины от территорий и получение членства в НАТО в обмен на это", - заявил Йенссен.

Он рассказал, что уже продолжаются дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны. В частности, раздаются опции с отказом Киева от части территорий.

"Я не говорю, что должно быть именно так. Но это может быть вероятным решением", – объяснил руководитель аппарата генсека НАТО.

Однако он заявил, что именно Украина "должна решать, когда и на каких условиях хочет вести переговоры".

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Версия на азербайджанском языке NATO rəsmisi: “Ukrayna Rusiya tərəfindən ələ keçirilən ərazilərin müqabilində NATO-ya üzv ola bilər”

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