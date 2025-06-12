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НАТО создаст спутниковую систему для слежки за границами РФ

НАТО создаст спутниковую систему для слежки за границами РФ НАТО разрабатывает новую систему спутникового наблюдения для мониторинга военных учений, передвижений и боевых действий.
Другие страны
12 июня 2025 г. 23:42
НАТО создаст спутниковую систему для слежки за границами РФ

НАТО разрабатывает новую систему спутникового наблюдения для мониторинга военных учений, передвижений и боевых действий.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье.

Планируется, что эта система будет использоваться для отслеживания ситуации в Украине и на границах России с восточными странами-членами альянса.

НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения для сканирования больших участков земли, что позволяет альянсу отслеживать военные передвижения в Украине и на границах России со своими восточными странами-членами", — говорится в сообщении.

Вандье рассказал, что данный проект позволит НАТО осуществлять наблюдение за "огромными территориями" и отслеживать учения, передвижения войск и боевые действия. Эта технология также может быть использована для мониторинга ситуации в Арктике.

Решение о создании собственной спутниковой группировки странами-членами альянса продиктовано опасениями относительно возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона, где США фокусируются на противостоянии с Китаем.

Проект должен быть запущен в январе 2026 года.

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