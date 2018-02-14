НАТО создаст два новых командования и центр киберопераций

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Североатлантический альянс принял решение о создании командования по Атлантике, вспомогательного командования по логистике в Европе и центра управления кибероперациями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания министров обороны стран — участниц альянса.

«Мы создадим новое объединенное командование по Атлантике, чтобы помочь защитить морские линии коммуникации между Северной Америкой и Европой. Мы создадим новое вспомогательное командование по логистике, подкреплению и военной мобильности», — заявил Столтенберг.