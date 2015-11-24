​НАТО считает, что российский Су-24 нарушил воздушное пространство Турции

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ НАТО считает, что сбитый в Сирии российский Су-24 нарушил воздушное пространство Турции.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания Совета НАТО, созванного по инициативе Турции для консультаций по инциденту.

"НАТО получила информацию от Турции и других союзников, которая по нашим оценкам, соответствует тому, о чем нас проинформировала Турция", - сказал он.

Столтенберг также отметил, что НАТО считает необходимым развитие военных механизмов для предотвращения инцидентов между РФ и Турцией. "НАТО призывает и приветствует контакты между Москвой и Анкарой по ситуации со сбитым Су-24 в условиях спокойствия и деэскалации", - сказал он.

По словам генсека, "Турция уже провела контакты с Россией по сбитому самолету. НАТО контактов с Россией не проводила".