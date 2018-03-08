НАТО: Россия пытается изменить миропорядок

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Россия добивается изменения миропорядка, надлома НАТО, а также подрыва лидерства США с целью доминировать над своими соседями и наращивать влияние по всему миру. С такими утверждениями выступил в четверг главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти во время слушаний в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Россия пытается изменить миропорядок, разобщить НАТО и подорвать лидерство США с целью защитить свой режим, отстоять доминирование над своими соседями, а также добиться более значительного влияния по всему миру. Для достижения этих целей Кремль готов применять полный спектр своей власти, в том числе решительное использование своих все более эффективных ВС", - утверждает военачальник.

С его точки зрения, "Россия продемонстрировала стремление и возможности вмешиваться в страны на ее периферии и проецировать силу, особенно на Ближнем Востоке". "Россия уверенно использует социальные сети и другие средства массовых коммуникаций для распространения дезинформации, испытания решимости США и подрыва доверия к США европейских партнеров", - утверждал Скапарротти.