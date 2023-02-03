НАТО: Россия не выполняет условия ДСНВ

Россия не выполняет условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Россия не выполняет условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлениии НАТО.

Альянс призвал Москву возобновить инспекции ядерных арсеналов.

"Страны НАТО с озабоченностью отмечают, что Россия не выполнила свои юридически обязывающие обязательства в рамках Договора о СНВ. Отказ России разрешить инспекционную деятельность США на российской территории с августа 2022 года препятствует использованию важных прав США. В рамках этого договора и подрывают способность США адекватно верифицировать соблюдение Россией предусмотренных в договоре ограничений", отмечается в заявлении.

В связи с чем страны НАТО призвала Россию выполнить все свои обязательства по этому договору.