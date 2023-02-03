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НАТО: Россия не выполняет условия ДСНВ

НАТО: Россия не выполняет условия ДСНВ Россия не выполняет условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Другие страны
3 февраля 2023 г. 14:46
НАТО: Россия не выполняет условия ДСНВ

Россия не выполняет условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлениии НАТО.

Альянс призвал Москву возобновить инспекции ядерных арсеналов.

"Страны НАТО с озабоченностью отмечают, что Россия не выполнила свои юридически обязывающие обязательства в рамках Договора о СНВ. Отказ России разрешить инспекционную деятельность США на российской территории с августа 2022 года препятствует использованию важных прав США. В рамках этого договора и подрывают способность США адекватно верифицировать соблюдение Россией предусмотренных в договоре ограничений", отмечается в заявлении.

В связи с чем страны НАТО призвала Россию выполнить все свои обязательства по этому договору.

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