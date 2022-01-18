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НАТО рискует втравить Европу в масштабную войну

НАТО рискует втравить Европу в масштабную войну На Европейском континенте может начаться масштабный вооруженный конфликт из-за отсутствия у НАТО внятных целей.
Другие страны
18 января 2022 г. 05:18
НАТО рискует втравить Европу в масштабную войну

На Европейском континенте может начаться масштабный вооруженный конфликт из-за отсутствия у НАТО внятных целей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммедж в статье для Foreign Affairs.

"Сегодня альянс превратился в рыхлого и мешковатого монстра из 30 стран и простирается от Северной Америки через Западную Европу до Прибалтики и Турции. Кроме того, НАТО все чаще колеблется между наступлением и обороной и участвовала в военных действиях в Сербии, Афганистане и Ливии. Гигантский охват и мутность целей рискуют втравить НАТО в масштабную европейскую войну", — заметил автор.

Как подчеркнул обозреватель, структура, созданная для западной части континента середины XX века, оказалась бессмысленной для восточной по окончании холодной войны. Альянс изначально ограничивался железным занавесом, географией и политикой, а сейчас неуклюже и бессистемно растягивается по всему региону, рассуждает он.

По словам Киммеджа, чтобы упростить стратегические задачи и повысить обороноспособность, блоку необходимо "захлопнуть свои двери" для новых стран. Отказ от расширения и переосмысление архитектуры безопасности Центральной и Восточной Европы помогут ему выстоять в современных реалиях, полагает эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Foreign Affairs: “Avropa qitəsində genişmiqyaslı silahlı münaqişə başlaya bilər”

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