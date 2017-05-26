 Наверх
    Закрыть фоторежим

    НАТО решила расширить поддержку коалиции по борьбе с ИГ

    Мы также решили расширить нашу поддержку глобальной коалиции по борьбе с ИГ - сказал генсек после заседания© Courtesy İmage

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Лидеры стран НАТО на саммите в четверг приняли решение о дополнительных полетах самолетов альянса AWACS и обмене информацией в поддержку международной коалиции по борьбе ИГ.

    Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    "Мы также решили расширить нашу поддержку глобальной коалиции по борьбе с ИГ. Наши самолеты (дальнего радиолокационного) обнаружения AWACS помогут облегчить использование коалицией воздушного пространства, несколько союзников пообещали мощности для дозаправки этих AWACS в воздухе. Мы будем делиться большим количество информации, осуществлять больше полетов и обеспечивать дозаправку в воздухе", — сказал генсек после заседания.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi