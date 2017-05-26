НАТО решила расширить поддержку коалиции по борьбе с ИГ

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Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Лидеры стран НАТО на саммите в четверг приняли решение о дополнительных полетах самолетов альянса AWACS и обмене информацией в поддержку международной коалиции по борьбе ИГ.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы также решили расширить нашу поддержку глобальной коалиции по борьбе с ИГ. Наши самолеты (дальнего радиолокационного) обнаружения AWACS помогут облегчить использование коалицией воздушного пространства, несколько союзников пообещали мощности для дозаправки этих AWACS в воздухе. Мы будем делиться большим количество информации, осуществлять больше полетов и обеспечивать дозаправку в воздухе", — сказал генсек после заседания.