НАТО расширит миссию в Ираке

Таким образом, численность миссии увеличится с 500 до 4 тыс. человек

Министры обороны стран НАТО на видеоконференции в четверг приняли решение об увеличении в восемь раз миссии альянса по подготовке иракской армии в этой стране - с 500 до 4 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 тысяч человек", - сказал он.

В понедельник Столтенберг сообщил журналистам, что в планах альянса "более активно проводить подготовку и консультирование в большем количестве учреждений безопасности по всей стране". Генсек уточнил, что миссия будет расширяться постепенно в зависимости от ситуации и в координации с иракским правительством и международной коалицией по борьбе с терроризмом.