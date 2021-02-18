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НАТО расширит миссию в Ираке

НАТО расширит миссию в Ираке Таким образом, численность миссии увеличится с 500 до 4 тыс. человек
Другие страны
18 февраля 2021 г. 20:34
НАТО расширит миссию в Ираке

Министры обороны стран НАТО на видеоконференции в четверг приняли решение об увеличении в восемь раз миссии альянса по подготовке иракской армии в этой стране - с 500 до 4 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 тысяч человек", - сказал он.

В понедельник Столтенберг сообщил журналистам, что в планах альянса "более активно проводить подготовку и консультирование в большем количестве учреждений безопасности по всей стране". Генсек уточнил, что миссия будет расширяться постепенно в зависимости от ситуации и в координации с иракским правительством и международной коалицией по борьбе с терроризмом.

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