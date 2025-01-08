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НАТО распределит среди своих стран ответственность за потребности Украины

НАТО распределит среди своих стран ответственность за потребности Украины Западные страны разделят военные потребности Украины на несколько видов и назначат из числа государств НАТО ответственных за поставки по каждому из этих направлений.
Другие страны
8 января 2025 г. 03:48
НАТО распределит среди своих стран ответственность за потребности Украины

Западные страны разделят военные потребности Украины на несколько видов и назначат из числа государств НАТО ответственных за поставки по каждому из этих направлений.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на брифинге заявил представитель Пентагона высокого ранга.

По его словам, внутри группы доноров созданы восемь "коалиций по возможностям" - каждая из них будет нести ответственность за обеспечение одного из аспектов военных потребностей Украины. Координацию внутри каждой из таких подгрупп осуществляют по меньшей мере две страны НАТО.

"Лидерам этих коалиций будет необходимо одобрить дорожные карты, в которых будут сформулированы потребности и цели Украины до 2027 года по таким направлениям, как ВВС, бронетехника, артиллерия, разминирование, беспилотники, интегрированная противоракетная и противовоздушная оборона, информационные технологии и морская безопасность", - пояснил представитель Пентагона.

Отметим, что 25-е заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине пройдет на авиабазе Рамштайн в Германии 9 января. В нем примет участие министр обороны США Ллойд Остин.

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