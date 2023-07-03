НАТО проведет в Косово в июле учения "Большая стена"

Контингент НАТО в Косово (KFOR) заявил о проведении военных учений в юго-западной части края в 4-6 июля.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
Маневры будут включать дневные и ночные полеты перемещения с использованием наземных средств и вертолетов. Целью учений является повышение боеготовности и подготовки подразделений.
В KFOR заявили, что маневры должны оказать минимальное влияние на гражданское население и коммерческую деятельность восьми муниципалитетов.
Учения под названием "Большая стена" (Big Rock) являются регулярными.