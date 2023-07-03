О нас

НАТО проведет в Косово в июле учения "Большая стена"

НАТО проведет в Косово в июле учения "Большая стена" Контингент НАТО в Косово (KFOR) заявил о проведении военных учений в юго-западной части края в 4-6 июля.
Другие страны
3 июля 2023 г. 16:03
НАТО проведет в Косово в июле учения Большая стена

Контингент НАТО в Косово (KFOR) заявил о проведении военных учений в юго-западной части края в 4-6 июля.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Маневры будут включать дневные и ночные полеты перемещения с использованием наземных средств и вертолетов. Целью учений является повышение боеготовности и подготовки подразделений.

В KFOR заявили, что маневры должны оказать минимальное влияние на гражданское население и коммерческую деятельность восьми муниципалитетов.

Учения под названием "Большая стена" (Big Rock) являются регулярными.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
В Украине погиб американский доброволец
В Украине погиб американский доброволец
3 июля 2023 г. 03:17
Япония намерена увеличить число дипломатов на 20% к 2030 году
Япония намерена увеличить число дипломатов на 20% к 2030 году
28 июня 2023 г. 10:56
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
29 июня 2023 г. 09:10
Посол Азербайджана во Франции осудила нападение на сотрудников AzTV
Посол Азербайджана во Франции осудила нападение на сотрудников AzTV
29 июня 2023 г. 14:52
​​​​​​​Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы
​​​​​​​Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы
30 июня 2023 г. 11:13
Во втором туре конкурса талантов Бакинская осень соревнуются 45 вокалистов
ФотоВо втором туре конкурса талантов "Бакинская осень" соревнуются 45 вокалистов
30 июня 2023 г. 16:49
Посольство Турции во Франции предупредило соотечественников
Посольство Турции во Франции предупредило соотечественников
1 июля 2023 г. 04:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi