НАТО проведет в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны

НАТО готовится к проведению крупнейших военных учений со времен холодной войны.

НАТО готовится к проведению крупнейших военных учений со времен холодной войны.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

В НАТО рассматривают маневры как ключевую часть демонстрации российской стороне "готовности альянса к войне". В мероприятии под названием "Стойкий защитник" примут участие по меньшей мере 41 тыс. военнослужащих, а также будут задействованы более 50 кораблей. Военные в ходе маневров совершат от 500 до 700 боевых вылетов.

Как пишет издание, планируется использование настоящих географических данных для создания более реалистичных сценариев для войск.

Учения пройдут на территориях Германии, Польши и стран Балтии в феврале и марте 2024 года. Помимо стран-членов альянса, в маневрах также примет участие Швеция.