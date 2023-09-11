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НАТО проведет в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны

НАТО проведет в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны НАТО готовится к проведению крупнейших военных учений со времен холодной войны.
Другие страны
11 сентября 2023 г. 10:18
НАТО проведет в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны

НАТО готовится к проведению крупнейших военных учений со времен холодной войны.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

В НАТО рассматривают маневры как ключевую часть демонстрации российской стороне "готовности альянса к войне". В мероприятии под названием "Стойкий защитник" примут участие по меньшей мере 41 тыс. военнослужащих, а также будут задействованы более 50 кораблей. Военные в ходе маневров совершат от 500 до 700 боевых вылетов.

Как пишет издание, планируется использование настоящих географических данных для создания более реалистичных сценариев для войск.

Учения пройдут на территориях Германии, Польши и стран Балтии в феврале и марте 2024 года. Помимо стран-членов альянса, в маневрах также примет участие Швеция.

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