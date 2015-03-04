Корабли НАТО проведут учения в Черном море

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Группа кораблей Североатлантического альянса вошла в среду в Черное море для проведения учений с флотами Болгарии, Румынии и Турции. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается на сайте НАТО.

"Учения включают тренировку по противовоздушной и противолодочной обороне, а также отработку отражения атак малых судов и маневрирование в составе группировки", - говорится в сообщении.

В НАТО уточнили, что в Черном море окажутся шесть кораблей. В их числе американский крейсер "Виксбург" типа "Тикондерога", а также четыре фрегата - турецкий "Тургут-реис", итальянский "Ализео", канадский "Фредериктон" и румынский "Регина Мария". К ним присоединится немецкий танкер "Шпессарт".

Командует группировкой вице-адмирал ВМС США Брэд Уильямсон.

"Эти учения, которые мы проведем с нашими союзниками в Черном море, предполагают подготовку к различным миссиям НАТО, которые мы должны выполнять, исходя из наших обязательств по коллективной обороне. Мы здесь по приглашению турецкого, болгарского и румынского правительства и намерены улучшить оперативное взаимодействие наших флотов", - сказал Уильямсон.