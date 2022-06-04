НАТО проведет учения в Балтийском море

Eжегодные военные учения Baltops пройдут в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня. Учения начнутся в Стокгольме, после чего военные проведут маневры в водах Балтийского моря и воздушном пространстве региона, завершатся они в Германии.

Eжегодные военные учения Baltops пройдут в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня. Учения начнутся в Стокгольме, после чего военные проведут маневры в водах Балтийского моря и воздушном пространстве региона, завершатся они в Германии.

Как передает Report со ссылкой на латвийские СМИ, в них будут участвовать 16 государств, из которых 14 - страны НАТО, а также их партнеры альянса Швеция и Финляндия.

В учениях также примут участие США, Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция.

В учениях задействуют более 4 тыс. солдат, а также морской десант, более 60 самолетов и 40 кораблей различного класса. Во время маневров военные отработают обеспечение коллективной обороны в Балтийском регионе и реализацию политики сдерживания.