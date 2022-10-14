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НАТО проведет плановые учения по ядерному сдерживанию

НАТО проведет плановые учения по ядерному сдерживанию Североатлантический альянс (НАТО) с 17 по 30 октября проведет плановые тренинги по ядерному сдерживанию, в котором примут участие 14 стран.
Другие страны
14 октября 2022 г. 16:06
НАТО проведет плановые учения по ядерному сдерживанию

Североатлантический альянс (НАТО) с 17 по 30 октября проведет плановые тренинги по ядерному сдерживанию, в котором примут участие 14 стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба альянса.

"Начиная с понедельника 17 октября 2022 года Военно-воздушные силы стран НАТО будут проводить учения возможностей ядерного сдерживания с участием десятков самолетов над Северо-Западной Европой", - говорится в сообщении.

В учениях Steadfast Noon участвуют 14 стран и до 60 самолетов различных типов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Как и в предыдущие годы, примут участие американские дальние бомбардировщики B-52.

В альянсе уточнили, что в плановых учениях не будет использоваться боевое оружие.

По словам официального представителя НАТО Оана Лунгеску, данные учения помогут обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания альянса.

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Версия на азербайджанском языке NATO nüvə müharibəsi təhlükəsi ilə bağlı təlimlər keçirəcək

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